DF en Infinita | Holding de Doggis y Juan Maestro sale a la venta: gigante estadounidense liquidará su participación de las cadenas nacionales

Hace casi una década, el fondo estadounidense Carlyle Group tomó el control del 75% de Gastronomía y Negocios (G&N), dueña de Doggis, Juan Maestro, Tommy Beans, Lovdo, Barrio Chicken y Bloke Burger. Ahora, la firma inició un proceso para vender su participación, operación que podría concretarse a más tardar en 2026.

El plan original era permanecer cinco años, pero la pandemia retrasó la salida. Hoy, exejecutivos de Carlyle figuran entre los principales interesados en comprar el paquete accionario mediante un nuevo fondo, con LXG Capital y Citibank Chile como asesores. Aún no está claro si los fundadores, Ricardo Duch y Óscar Fuenzalida, venderán también su 25%.

La venta se enmarca en la estrategia de Carlyle de reducir su presencia en América Latina, tras iniciar este año la desinversión de Inca Rail en Perú y evaluar la venta de su participación en YuKids en Chile.