DF en Infinita: Corte Suprema rechaza recurso de empresa dueña de “edificio fantasma” en Estación Central y valida actuar del municipio en el proceso

La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo económico presentado por la Inmobiliaria Federico Scotto SpA, ligada al grupo Biba, en su disputa con la Municipalidad de Estación Central. La empresa buscaba validar un edificio que construyó distinto al autorizado en 2015: levantó una obra de 36 pisos con departamentos y habitaciones de hotel, en lugar de los 42 pisos aprobados originalmente.

El municipio negó modificar el permiso al considerar que ya era irregular y que lo construido no se ajustaba a la normativa. La inmobiliaria alegó que operaba el “silencio administrativo positivo” y que su viabilidad económica estaba en riesgo, con deudas por más de US$ 21 millones. Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones como la Suprema ratificaron que no hubo ilegalidad en el actuar de la Seremi ni de la DOM, validando la posición del municipio.