DF En Infinita: Las diferencias programáticas entre Kast y Matthei

En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, analizó los programas de gobierno de los candidatos presidenciales y los puntos con más diferencias.

La semana pasada se conocieron los programas de gobierno de Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Aunque Matthei y Kast coinciden en una fuerte rebaja de impuestos (del 27% al 23% en una primera etapa), difieren en la profundidad de la medida: Matthei propone llegar al 18% en 10 años y Kast al 17% condicionado a reinversión.

En un seminario de la Universidad del Desarrollo (UDD), los representantes de las tres candidaturas debatieron sus propuestas, donde se enfrentaron Jorge Quiroz por Kast, Ignacio Briones por Matthei y Luis Eduardo Escobar por Jara.