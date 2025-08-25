DF en Infinita | Especial aniversario de DF MAS: Éxitos y Anuncios

El pasado domingo 24 de agosto celebramos un nuevo hito: DF MAS cumplió 5 años acompañando a sus lectores con las historias y protagonistas que mueven los negocios en Chile y el mundo.

Para conmemorar este aniversario, lanzamos una edición especial que recorrió los principales hitos, personajes y aprendizajes que han marcado nuestra trayectoria. Una publicación construida no desde un único concepto, sino desde la riqueza de voces, miradas y experiencias que han dado forma a este medio cada domingo, proyectando también el futuro desde distintas perspectivas.

En paralelo, estrenamos nuestra campaña “Detrás del titular, está la historia”, que reafirmó la esencia de DF MAS: mirar más allá de lo evidente y relevar lo que otros no ven, a través de las figuras más influyentes de la industria de los negocios.