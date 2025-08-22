DF En Infinita: Los grandes aciertos y fracasos de Mario Marcel tras su salida de Hacienda

Durante la tarde del jueves 21 de agosto, el presidente Gabriel Boric concretó un nuevo cambio de gabinete, que tuvo ajustes en los Ministerios de Agricultura, Hacienda y Economía. En la primera cartera salió Esteban Valenzuela y asumió María Ignacia Fernández, en Hacienda salió Mario Marcel y asumió Nicolás Grau, quien a su vez dejó su cargo como titular de Economía y fue reemplazado por Álvaro García.

En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, se refirió a la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras casi tres años y medio de gestión, sus fracasos y logros como secretario de Estado, y los desafíos pendientes de la cartera, que serán asumidos por el ahora exministro de Economía, Nicolás Grau.

El expresidente del Banco Central (BC) fue clave para dar experiencia y credibilidad a un gobierno cuestionado por los mercados, y le tocó enfrentar momentos duros como la pandemia, los retiros de fondos y la inflación. Aunque su idea era completar el mandato, decidió dar un paso al costado por motivos personales y familiares, emocionándose al explicar que quería dedicar más tiempo a sus hijos.

Su gestión tuvo luces y sombras: logró el acuerdo previsional, pero fracasó en la reforma tributaria y en la meta de balance estructural. Su salida generó incertidumbre en el mundo económico, que valoraba su presencia, y deja como sucesor a Nicolás Grau, quien deberá afrontar la difícil negociación del Presupuesto en pleno año electoral.