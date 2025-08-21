DF en Infinita | Estudio clave sobre apagón de febrero confirma origen del blackout

El Electric Power Research Institute (EPRI), institución independiente de EE.UU., revisó el análisis del apagón masivo de febrero encargado por el Coordinador Eléctrico. El informe confirmó el origen de la falla, pero advirtió que los planes de defensa y sistemas de control no fueron suficientes para estabilizar el sistema tras la separación en islas eléctricas.

Entre sus recomendaciones, el EPRI propuso: reforzar las comunicaciones y protecciones eléctricas, fortalecer planes de contingencia N-2, exigir mejor desempeño a generadores renovables, establecer estándares de recuperación de servicio, realizar pruebas y simulacros regulares, y definir criterios mínimos para la partida en negro.

El Coordinador Eléctrico destacó que el reporte es una revisión técnica profunda y reiteró su compromiso con adoptar mejores prácticas internacionales para robustecer la seguridad del sistema.

