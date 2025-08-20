DF en Infinita: Centros de eventos advierten una crítica situación en el sector por el aumento de las contribuciones de bienes raíces

El fuerte aumento en los avalúos fiscales tiene en crisis a los centros de eventos, que denuncian que las contribuciones se han disparado al punto de amenazar la viabilidad del sector. La Asociación de Eventos de Chile (Asevech) acusó que, tras años de prohibiciones y cierres por estallido social y pandemia, ahora enfrentan cobros retroactivos con intereses y multas, calificando la situación como “una reforma tributaria en las sombras”.

En casos extremos, propiedades han duplicado o triplicado su tasación en pocos años, elevando drásticamente los pagos. El gremio propone retrotraer avalúos a niveles prepandemia, otorgar créditos de pago por 18 meses (equivalente al período en que no pudieron operar), exenciones temporales para Pymes y facilidades de pago en condiciones similares a las bancarias, con el fin de evitar el colapso de la industria.

En una nueva edición de DF en Infinita, Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía de DF, trae todos los detalles de por qué los centros de eventos advierten una crítica situación en el sector.