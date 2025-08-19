DF En Infinita: Jara se modera y lanza nuevo programa con giro hacia el centro

En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, analizó el nuevo programa de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara.

La candidata presidencial oficialista, respaldada por todo el bloque de gobierno y la DC, presentó un programa mucho más robusto que el anterior: 83 páginas y 177 medidas, bajo el título “Lineamientos programáticos: Un Chile que cumple”. El nuevo texto busca mayor moderación, dejando atrás propuestas polémicas de la primera etapa, como la nacionalización del cobre y el litio, o el impuesto a los “súper ricos”. En su lugar, se pone foco en crecimiento económico, seguridad, salud y vivienda.

Economía y trabajo:

– Propone un “ingreso vital” de $750.000 (mezcla de salario mínimo, subsidios estatales y apoyo a pymes), a definir en un diálogo tripartito.

– Extiende el postnatal parental masculino a un mes y crea un fondo universal para sala cuna.

– Se impulsa la negociación colectiva multinivel, aunque sin incluir salarios directamente.

– Compromiso con la sostenibilidad fiscal, vía reasignaciones, eficiencia del gasto y reducción de evasión.

Inversión y productividad:

– Se agilizarán los permisos a proyectos estratégicos mediante una oficina presidencial especial y una “ventanilla única”.

– Se fortalecerá la infraestructura (puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles).

– Cambio de enfoque: de estimular la demanda interna a promover la vocación exportadora y diversificación productiva.

Pensiones y tributación:

– Se centra en aplicar la reforma ya aprobada, sin eliminar las AFP.

– Se elimina el impuesto a grandes patrimonios, pero se fortalecen exenciones de contribuciones para adultos mayores.

Litio y cobre:

– No plantea nacionalización, pero sí la creación de una Empresa Nacional del Litio y elevar la producción en 30% a corto plazo.

Vivienda:

– Propone el “hipotecazo juvenil”: acceso a viviendas de hasta $100 millones con subsidio estatal para el pie, garantía del Estado y créditos con tasa fija menor al 3,5% anual en UF.

Política y tensiones internas:

– Se excluyó el aborto del programa, en un guiño a la DC, lo que genera roces con el Frente Amplio.

– El viraje hacia un tono más dialogante se refleja en la reunión con la CPC, donde Jara destacó coincidencias con el empresariado en empleo, seguridad y crecimiento.