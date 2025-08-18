DF en Infinita | Chile rediseña su mapa urbano: más de la mitad de las comunas revisa sus planes reguladores

Más de la mitad de las comunas de Chile se encuentran en proceso de revisar o actualizar sus planes reguladores, según datos del nuevo Portal IPT del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Actualmente, 183 comunas (53% del total) están desarrollando 200 procesos, que incluyen 170 modificaciones y 30 nuevos instrumentos, afectando al 57,68% de la población del país.

Los cambios se concentran en la Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Biobío, mientras que regiones como Ñuble y Arica y Parinacota registran menos procesos. Entre las causas destacan la migración postpandemia, la presión por limitar alturas y densidades en zonas urbanas, y la lentitud administrativa para modificar normas de suelo.

Estos retrasos generan incertidumbre para el sector inmobiliario, ya que las empresas desconocen qué podrán desarrollar en sus terrenos. Para agilizar los procesos, el Congreso analiza un proyecto de ley que podría reducir los plazos hasta en un 50%, fomentando una planificación urbana más eficiente y combate del crecimiento desordenado en zonas rurales.