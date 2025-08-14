DF en Infinita | Hotel Bidasoa: el sueño vasco que conquistó Vitacura y que ahora planea su expansión

Mauricio Sanz Jauregui, nacido en el País Vasco en 1932 y marcado por la tradición hotelera de su familia, emigró a Chile tras la Guerra Civil Española. En 1989 fundó el Hotel Bidasoa en Avenida Vitacura, inspirado en su tierra natal y pensado como un hogar para extranjeros. Antes, su familia había abierto el restaurante Pinpilinpausha en 1940.

Tras su muerte en 2021, su esposa y seis de sus siete hijos continúan el legado. Mauricio Sanz Raab dirige el hotel desde 2010, junto a sus hermanas Maritxu y Andrea. Con un enfoque en la experiencia y los detalles, impulsaron en 2014 una expansión que cuadruplicó la capacidad y facturación, llegando a 105 habitaciones y dos restaurantes —incluido Casa Sanz, de comida vegana— que hoy reciben hasta 700 personas diarias.

El Bidasoa, decorado por Grisanti-Cussen y pet friendly, vuelve a quedar pequeño. La familia planea ampliar un 150% su capacidad e incluso abrir nuevos hoteles fuera de Santiago o Chile, apostando por un proyecto integral que incluya spa, gimnasio, teatro y más.

