DF En Infinita | Radiografía a los “ninis” en Chile: Los jóvenes que ni estudian ni trabajan

En una nueva edición de DF En Infinita, Carolina León, periodista del DF, hizo una radiografía de los llamados jóvenes “ninis” -que ni estudian ni trabajan- que han ido en aumento en nuestro país. Asimismo, analizó los ingresos laborales de los chilenos.

En Chile, el número de jóvenes de 15 a 24 años que “ni estudian ni trabajan” (“ninis”) sigue alto y en aumento, pasando de 331.596 a 336.604 en un año. El fenómeno preocupa por su impacto en el capital humano y la movilidad social, especialmente considerando el desempleo juvenil que llega al 22% (25% en mujeres). De los “ninis”, 174 mil son mujeres y 163 mil hombres.

Según un estudio del director del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, la prevalencia de jóvenes “nini” es mayor entre los quintiles de menor ingreso y las mujeres son las más afectadas.