DF en Infinita: Buk entra al negocio financiero y compra la startup chilena Bemmbo

Buk, la startup chilena de recursos humanos, adquirió Bemmbo, empresa fundada en 2021 y especializada en automatización de procesos financieros. Con esta quinta compra, Buk lanza “Buk Finanzas”, una nueva unidad que integrará gestión de personas y soluciones financieras en un mismo lugar. Bemmbo, que ha quintuplicado sus ventas en dos años y cuenta con más de 100 clientes, incorpora todo su equipo a Buk: su fundador, Rodrigo Oyarzún, liderará el área comercial, y su socio, Cristóbal Dotte, el equipo de ingeniería, que planea duplicar para acelerar el desarrollo de producto.

La operación busca potenciar sinergias entre los módulos de recursos humanos y finanzas, con foco en pequeñas y medianas empresas, y forma parte de la estrategia de diversificación de Buk, que ya suma adquisiciones como Boost, Ctrl y Payflow. Según el CEO, Jaime Arrieta, esta compra refleja la confianza en el talento chileno y el compromiso con el ecosistema local, apostando a escalar tecnología desde Chile hacia la región.