DF En Infinita: Farmacias Ahumada pagará $980 millones en compensación tras 17 años del caso de colusión

En una nueva edición DF En Infinita, Martín Baeza, periodista de Diario Financiero y DF MAS, explicó el acuerdo conciliatorio alcanzado entre el Sernac y Farmacias Ahumada, tras el caso de colusión ocurrido entre 2007 y 2008.

Tras 17 años del caso de colusión en la venta de medicamentos, Farmacias Ahumada y el Sernac llegaron a un acuerdo conciliatorio que establece el pago de $980 millones (cerca de US$ 1 millón) en compensaciones a casi 34 mil consumidores. La colusión, que también involucró a Cruz Verde y Salcobrand, ocurrió entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. El acuerdo, que aún debe ser aprobado por la Corte Suprema, se originó en la demanda colectiva presentada por el Sernac en 2013.

La compensación se dividirá en dos grupos: el primero, denominado de interés colectivo, incluye a 17.652 personas directamente afectadas por el alza de precios, que recibirán $32.620 cada una; el segundo, llamado de interés difuso, corresponde a 16.429 beneficiarios del bono Control Niño Sano, quienes obtendrán $20.884 a través del Instituto de Previsión Social.

Según el Sernac, esta distinción busca reflejar lo más fielmente posible a los afectados, considerando el tiempo transcurrido. Cruz Verde y Salcobrand habían resuelto su parte en 2020, pagando $1.100 millones a 53 mil consumidores, mientras que FASA continuó en tribunales. En este periodo, la empresa ha cambiado de propietarios varias veces: de José Codner pasó al grupo mexicano Casa Saba en 2014, luego a la estadounidense Walgreens Boots Alliance, y en 2023 fue adquirida por un consorcio liderado por Guillermo Harding, fundador de Cruz Verde.