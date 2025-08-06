DF en Infinita: El nuevo capítulo del caso Licencias Médicas

La Contraloría General de la República reveló que 13.286 funcionarios públicos visitaron al menos uno de los 25 casinos del país mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. El informe forma parte del último Consolidado de Información Circularizada (CIC), y revela un total de 14.923 asistencias a casinos en ese periodo, en el que se emitieron 14.599 licencias médicas a estas personas.

El análisis cruzó datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Las regiones con mayor cantidad de visitas irregulares fueron O’Higgins, Biobío y Valparaíso.

Además, 1.486 de los involucrados ya habían sido detectados por salir del país mientras estaban con licencia médica.

Las instituciones más afectadas por estos casos son municipalidades (30%) y hospitales/servicios de salud (29%). Destacan también JUNJI, Fundación Integra y Codelco.

La Contraloría anunció que notificará a los organismos involucrados para iniciar sumarios administrativos y enviará los antecedentes al Ministerio Público, Suseso, Compin y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones correspondientes.

En una nueva edición de DF en Infinita, Carolina León, periodista del Diario Financiero, trae todos los detalles sobre este nuevo capítulo del caso Licencias Médicas.