DF En Infinita | “No quería irme”: Etcheberry entrega descargos y reconoce errores tras su salida del SII

En una nueva edición de DF En Infinita, Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía de DF, abordó la salida del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, debido al no pago de sus contribuciones por una casa inscrita a su nombre en la comuna de Paine, construcción que además no está regularizada.

En su última conferencia de prensa en el cargo, el economista reconoció que “yo la verdad es que no quería irme. Estaba muy contento trabajando (…) Me hubiera gustado no salir, pero yo soy respetuoso de las instrucciones del gobierno y el gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión”. Asimismo, hizo un mea culpa y admitió que no se preocupó lo suficiente del tema.

Desde el gobierno justificaron la solicitud de su renuncia considerando el debate tributario, con el fin de no generar mayor controversia y para que la institución esté concentrada en sus tareas.

En reemplazo de Etcheberry asumirá de manera subrogante Carolina Saravia Morales, quien actualmente ejerce como subdirectora de fiscalización del Servicio.