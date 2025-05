DF En Infinita DF En Infinita | ¿Por qué subieron las contribuciones?: Casi 49 mil reclamos en 2024 por revalúo Durante 2024, miles de contribuyentes han manifestaron su malestar por el alza en sus contribuciones, producto del reavalúo de bienes raíces no agrícolas. Según cifras, cerca de 49 mil personas han presentado reclamos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), ya que notaron un aumento considerable en comparación con lo pagado en 2023. En una nueva edición DF En Infinita, Sebastián Valdenegro, subeditor de economía de DF, se refirió al aumento de reclamos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por el alza en las contribuciones, tras el reavalúo de bienes raíces no agrícolas aplicado en 2022 y que comenzó a impactar en 2024.

