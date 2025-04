DF en Infinita: ¿Movistar se va de Chile? crecen los rumores sobre una posible venta

Movistar Chile anunció una inversión de US$ 140 millones para modernizar su red, mientras crecen los rumores sobre su venta en el marco del retiro del grupo Telefónica de América Latina. Según El Economista, un banco de inversión busca comprador para la filial chilena, apuntando a Millicom como opción más viable. Esto sigue a recientes ventas de operaciones en Perú, Argentina, Colombia y los anuncios de salida en México y Uruguay.

Telefónica Chile acumula dos años de pérdidas y una deuda de US$ 1.136 millones. Se estima que sus activos valen entre US$ 1.100 y 1.200 millones, pero el precio final podría rondar los US$ 300-400 millones. El grupo argentino de José Luis Manzano y Entel estarían interesados. Subtel afirma no tener información oficial sobre una venta, pero reconoce que la decisión depende de los accionistas.

