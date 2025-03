DF En Infinita | Boom del cobre: Codelco prevé 50% más de ventas ante mayor requerimiento de EE. UU.

En una nueva edición de DF En Infinita, Patricia Marchetti, periodista de Diario Financiero, abordó la oportunidad que tiene Chile -principal proveedor de cobre de Estados Unidos- para aumentar sus exportaciones y, por tanto, sus ingresos, ante la amenaza arancelaria de la administración de Donald Trump.

El cobre continúa su ascenso en las bolsas de valores de Estados Unidos, donde el contrato de referencia alcanzó precios récord, impulsado por un fuerte acaparamiento en previsión de un posible arancel por parte de la administración Trump. El contrato futuro Comex de cobre cerró este jueves 20 de marzo con un incremento del 0,24%, alcanzando los US$ 5,11 por libra, marcando así su mayor precio de cierre histórico, impulsado por un avance acumulado del 27% en lo que va del año.

Durante las operaciones asiáticas de hoy, el contrato futuro Comex alcanzó un pico de US$ 5,15 la libra, acercándose a su máximo histórico intradía de US$ 5,2, registrado el 20 de mayo de 2024. En comparación, el precio del cobre en Estados Unidos presenta una prima del 13,68% (615 centavos) sobre el de la Bolsa de Metales de Londres (BML), donde el futuro de cobre cerró este jueves con una baja del 0,78%, quedando en US$ 4,5 por libra. Según un análisis histórico de Bloomberg, esta diferencia porcentual es la más grande registrada entre ambas cotizaciones desde marzo de 1990.

Los analistas destacan que el alza en los precios estadounidenses se debe principalmente a las políticas de la Casa Blanca, que en febrero ordenó al Departamento del Comercio investigar la posible aplicación de un arancel al cobre por razones de seguridad nacional. Esta incertidumbre ha generado un fuerte impulso de compras, con inversores que buscan adelantarse a la posible implementación de estos gravámenes, una estrategia que el presidente Donald Trump ya utilizó en su primer mandato para imponer tarifas del 25% al acero y al aluminio.

¿Cómo beneficia esto a Chile?

Según contó la periodista de DF, tras consultar a Codelco -principal proveedor de cobre de Chile y, a su vez, de Estados Unidos- “si el primer trimestre del año pasado le exportó a Estados Unidos 50 mil toneladas, para este primer trimestre Codelco anticipa que esa cifra podría crecer en un 50%, por este mayor requerimiento del cobre en Estados Unidos”.