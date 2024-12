DF en Infinita: ¿Cómo Michael Clark compró la Universidad de Chile?

Michael Clark, presidente de la concesionaria Azul Azul, realizó una jugada estratégica para tomar control total del club Universidad de Chile. En 2021, Clark adquirió el 63% de las acciones del club a través del fondo Tactical Sport. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2023, compró el 90% restante de las acciones del fondo, pagando solo US$ 5,7 millones, una cifra significativamente menor que la de 2021. Esta compra no fue comunicada de inmediato a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad de la operación, ya que no cumplió con las normativas de información pública requeridas.

La transacción también provocó tensiones internas en el directorio de Azul Azul. Algunos directores, incluidos representantes de los accionistas de Sartor, expresaron su preocupación por el manejo de la compra y la falta de transparencia. La relación de Clark con Sartor, una administradora de fondos cuestionada por la CMF, también generó críticas debido a los préstamos recibidos y las implicaciones para la imagen de la “U”.

A pesar de las polémicas, Clark ha consolidado su control del club y busca enfocarse en su futuro deportivo, con la vista puesta en competiciones como la Copa Libertadores 2025. Su liderazgo ha sido comparado con el de su predecesor Carlos Heller, destacándose por un enfoque financiero más que emocional hacia el club.

En una nueva edición de DF en Infinita, el subeditor de DFMAS, Mateo Navas, explicó todos los detalles de la jugada estratégica de Michael Clark para ser el dueño de Azul Azul.

