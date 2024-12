DF en Infinita: Responsabilidades políticas tras polémica devolución de las Isapres

En una nueva edición de DF en Infinita, Martín Baeza, periodista de Diario Financiero y DF MAS, abordó las responsabilidades del mundo político detrás de las polémicas condiciones de pago de los cobros en exceso por parte de las Isapres a sus afiliados en el marco del cumplimiento de la ley corta.

Al analizar el origen de esta polémica, nos remontamos al período de tramitación de la ley corta que buscaba una forma de cumplir con el fallo de la Corte Suprema. “Políticamente hablando esto era un zapato chino porque cualquier medida pro Isapres iba a ser vista como un perdonazo, pero, por otro lado, no dar estas concesiones, este plazo de 13 años para pagar la deuda, era irresponsable también porque podía provocar una crisis en el sistema”, comenzó diciendo el periodista de DF.

En el transcurso de la discusión, los miembros del Congreso, bajo presión, fueron buscando medidas para encontrar una solución aplicable a todas las aseguradoras privadas de salud. Sin embargo, Baeza indicó que “el resultado fue que terminamos con esta ley parche donde las Isapres tuvieron que aplicar esta tabla de factores nueva, sus ingresos cayeron en el orden del 10% y se hicieron algunas concesiones para que pudieran sobrevivir las empresas”.

Respecto de la indicación sobre el plazo de devolución de los montos a los afiliados, de 13 años, el periodista de DF MAS hizo hincapié en que “este artículo causó esta misma discusión que estamos teniendo esta semana en mayo, siempre se supo que esto podía pasar”.

Ahora, seis meses después, viene la discusión en torno a las responsabilidades políticas. “El Gobierno en este caso no ha negado su ley, no ha dicho que ellos no la apoyaron nunca, pero le han pasado un poco la pelota a las Isapres”, apuntó. Asimismo, los parlamentarios apuntan contra el Gobierno y las aseguradoras de salud guardan silencio. Por tanto, “ha empezado esto de apuntarse con el dedo de unos a otros entre todos los involucrados en la discusión”, señaló Baeza.