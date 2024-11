DF En Infinita: ¿Señal para la Ley Karin? El comentado fallo sobre acoso sexual entre colegas en espacios no laborales

¿Puede una empresa investigar y posteriormente tomar acciones por un caso de acoso sexual entre compañeros de trabajo en una instancia no laboral, como un after office? Es una pregunta que ha rondado entre abogados y áreas de recursos humanos en el último tiempo a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Karin, ya que sobre este tipo de situaciones la normativa no menciona nada.

Sin embargo, recientemente la Corte de Apelaciones entregó un pronunciamiento que daría luces al respecto, ya que en una sentencia de hace pocos días la Corte validó que las empresas puedan investigar y tomar medidas sobre hechos de este tipo en instancias no laborales.

La periodista de DF, Carolina León, llegó a ‘DF en Infinita’ para contarnos todos los detalles del caso, que también puedes encontrar en su investigación publicada en Diario Financiero.