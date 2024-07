DF en Infinita: ¿Cómo impactó la retirada de Biden en los mercados mundiales?

En una nueva edición de DF en Infinita, José Tomás Santa María, director de Diario Financiero y DF MÁS, abordó el impacto económico que tuvo el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que no seguirá en la carrera presidencial.

En cuanto a la reacción de los mercados, Santa María destacó que “los mercados mundiales reaccionaron con bastante tranquilidad a la decisión del presidente de Estados Unidos de bajar su carrera presidencial y apoyar a Kamala Harris como candidata”.

En detalle, “Wall Street y las principales bolsas del mundo subieron el lunes, ante el despeje me imagino de la incertidumbre que generaba esta situación, pero no subieron grandes cifras. El Nasdaq subió 1,58%; S&P500 un 1%; Dow Jones un 0,32% en la bolsa de Nueva York, no son grandes alzas. En Europa, también el Euro Stoxx subió un 1,45%. En Chile, nuestro IPSA saltó 0,6% que según los analistas está vinculado a la situación en Wall Street”.

A propósito de la reciente noticia de que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, consiguió el respaldo de los 1.976 delegados que le hacían falta para que el Partido Demócrata la designe como candidata a la presidencia, el director de DF señaló que “tampoco los mercados están con grandes reacciones y esto debe tener que ver con que los mercados ya tenían bastante asimilado de que la situación de Joe Biden se hacía insostenible, y que probablemente esto iba a terminar pasando”.

Dicho lo anterior, el director del DF MÁS enfatizó en que “la gran pregunta entonces que se hace el mercado ahora es ¿Cuánto más competitiva será Kamala Harris que Biden frente a un Donald Trump que, tras los últimos debates y sobre todo después del atentado en su contra, se ve más fortalecido que nunca?”.