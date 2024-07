DF en Infinita: Las exportaciones y los productos que más vendimos en el primer semestre

El comercio exterior chileno experimentó una caída al cierre del primer semestre. En junio, las exportaciones alcanzaron los US$ 7.682 millones, lo que representa una disminución del 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras del Banco Central. La minería lideró las ventas al exterior con US$ 4.668 millones, mostrando un leve aumento del 1,1% en 12 meses.

Durante junio, las importaciones totalizaron US$ 5.692 millones, un 10,3% menos que hace 12 meses. El cobre fue el principal producto exportado, con envíos de US$ 4.097 millones y un incremento del 8%, destacando tanto los cátodos como los concentrados. Sin embargo, el litio registró una disminución del 45,3%, alcanzando solo US$ 230 millones.

El sector frutícola también presentó variaciones, con exportaciones de US$ 315 millones, una baja del 1%. Mientras las uvas y ciruelas mostraron aumentos significativos, las cerezas cayeron un 99,8%. Por otro lado, las exportaciones del sector industrial bajaron un 5,8%, totalizando US$ 2.615 millones. En este grupo, los alimentos registraron ventas por US$ 1.060 millones, un 0,7% más que el año anterior, con aumentos en carne de ave y cerdo, pero disminuciones en trucha, salmón y frutas en conserva.

Las bebidas y el tabaco tuvieron un retroceso del 15,6%, alcanzando ventas por US$ 124 millones. Esta tendencia general en las exportaciones refleja las fluctuaciones en los distintos sectores de la economía chilena durante el primer semestre del año.

