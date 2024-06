DF en Infinita: Las distintas miradas sobre la recuperación económica del país

En una nueva edición de DF en Infinita, José Tomás Santa María, director de Diario Financiero y DF MÁS, abordó las distintas formas de ver la recuperación de la actividad económica que ha tenido nuestro país.

Al analizar las diversas posturas que existen sobre la recuperación económica de Chile en el último tiempo, el director del DF explicó que, por un lado, “el Gobierno desde hace ya varias semanas, varios meses, ha estado con esta idea de que se estabilizó la economía”, mensaje que ha sido repetido tanto por el presidente Gabriel Boric como el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Lo anterior, se contrasta con lo expuesto por la presidenta del Banco Central (BC), Rossana Costa, en un seminario de la Sofofa, quien “mostró un matiz distinto, cuando dice que para el Banco Central, la tarea no ha culminado (…) no sabemos si fue intencional o no, pero varios economistas notaron el contraste”. Pese a ello, José Tomás Santa María destacó que las presentaciones coinciden en, probablemente, todos los aspectos.

Ahora bien, según el director del DF MÁS, la presidenta del BC pone el foco en pequeñas alertas o ciertos puntos a los que se debería tener atención: en primer lugar, apunta hacia que “esta recuperación no es heterogénea en todos los sectores, o sea que hay sectores que están quedando rezagados en esta recuperación y que eso puede implicar un riesgo para la economía”, particularmente el sector del comercio (consumo de bienes del hogar) y de la construcción; segundo, que la inversión continúa débil; tercero, el tema de la inflación; y por último, los créditos bancarios, que avanza moderadamente.