DF en Infinita: Los proyectos para destrabar la permisología

En una nueva edición de DF en Infinita, José Tomás Santa María, director de Diario Financiero y DF MÁS, abordó los anuncios del presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública en materia económica, en particular, respecto de la permisología.

Respecto de la Cuenta Pública, realizada el sábado 1 de junio, el director del DF destacó que el mandatario “dedicó buena parte de su discurso a hablar de crecimiento económico, de hecho, se puso una meta que fue muy comentada, él dijo al finalizar nuestro mandato la economía chilena habrá crecido anualmente por encima del promedio de los ocho años anteriores”. Su declaración llamó inmediatamente la atención de los expertos, ya que “para que eso se diera la economía tendría que crecer como 2,9% este año y el próximo, cosa que no da porque las mismas estimaciones del Ministerio de Hacienda hablan de 2,7% este año y 2,5% el próximo”.

Tras ese anuncio en particular, el ministro Mario Marcel aclaró que en realidad el Presidente se refería al PIB per cápita y no el general.

Con el fin de revitalizar el crecimiento económico y la inversión en Chile, el Gobierno ha puesto el foco en avanzar en los diversos proyectos de permisología, los cuales forman parte del ‘fast track’ legislativo. Asimismo, José Tomás Santa María hizo hincapié en que “puede marcar una gran diferencia y, también, otra cosa que te mencionan en el sector de la inversión es que además es el mejor gobierno para avanzar en proyectos como este, justamente por ser un gobierno de izquierda tiene quizás más fuerza”.

Siguiendo con lo anterior, el director del DF MÁS precisó que actualmente hay cuatro proyectos en materia de permisología: uno que tiene que ver con el patrimonio cultural, relacionado al funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales; otro contempla las concesiones marítimas; otro es el de permisos sectoriales, liderado por el ministro de Economía y que se está viendo en la Cámara Baja; y, por último, el de reforma del sistema evaluación ambiental.