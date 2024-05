DF en Infinita: Gobierno reactiva debate por la negociación colectiva ramal

En una nueva edición de DF en Infinita, José Tomás Santa María, director de Diario Financiero y DF MÁS, abordó la reactivación del debate por la negociación colectiva ramal, anunciada por el Gobierno.

Respecto de este anuncio, que se hizo el martes 29 de mayo, el director del DF reconoció que les sorprendió bastante, ya que fue “fruto de un trabajo, no vamos a decir secreto, pero sí silencioso, porque nadie lo tenía previsto”. En concreto, representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) junto con el Ministerio del Trabajo y de Hacienda se reunieron para dar cuenta de un acuerdo en una serie de aspectos del mundo sindical. Esto, a pocos días de la Cuenta Pública, lo que podría formar parte de una estrategia del Ejecutivo.

Para entender en qué consiste este acuerdo, José Tomás Santa María explicó que esto se enmarca en las negociaciones habituales que mantiene el Gobierno con la CUT, sin embargo, “este año, como no hubo negociación por salario mínimo, a propósito de que en la última se hizo con montos escalonados de aumento, no se conoció tanto”. En esta en particular, se incorporaron varios puntos, entre los cuales, el que ha generado más polémica es “el de la negociación ramal o multinivel”.

En detalle, el director del DF MÁS destacó que ya existía en el programa original de gobierno del presidente Gabriel Boric. Para entenderla, señaló que “recordemos que en Chile existe una negociación colectiva en las empresas (…) los trabajadores de la empresa negocian con la administración de la misma empresa su situación laboral y diferentes beneficios por los cuales ellos puedan trabajar o luchar”. Ahora, “lo que busca la negociación ramal es ampliar esa negociación, que vaya más allá de los trabajadores de un empresa y que cruce a distintos trabajadores de un sector, de un nivel o rubro”. En ese sentido, lo esencial de esta medida es que pretender entregarle más poder a los sindicatos, lo que podría contribuir a una mejor negociación y que los empleados obtengan mayores beneficios.

Por otro lado, Santa María apuntó a que en el acuerdo se establece que primero se desarrollará un diálogo tripartito, es decir, entre los trabajadores, el Gobierno y las empresas. Sin embargo, algo que causó gran molestia fue que excluyeran al mundo empresarial a la hora de anunciar esto.

Por último, en cuanto al debate, el director del DF expresó que “creo que lo que uno tiene que hacer es mirarlo técnicamente y de manera objetiva, y vas a escuchar durante los próximos meses argumentos a favor y en contra”.