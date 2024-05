Reduflación: ¿Por qué los productos se siguen encogiendo?

En una nueva edición de DF en infinita, María Jesús Doberti, se refirió al concepto de reduflación, cómo surgió y cómo se lleva a cabo esta práctica.

En periodos de alta inflación, algunos productos disminuyen su contenido en lugar de aumentar su precio de venta, de forma que el consumidor pasa a recibir menos por el mismo precio. Se trata de una práctica legal, una manera de mantener el margen de beneficio del productor y que los expertos han denominado como reduflación.

Snacks salados, dulces, chocolates, pan, queso, pasta y arroz, son solo algunos de los artículos que se han achicado mientras el precio se mantiene. Sin embargo, este fenómeno no es nuevo y tampoco se restringe a nuestro país. Según The New York Times, los vendedores llevan tiempo reduciendo discretamente los productos para evitar subir los precios. Al menos desde 1988, cuando la marca Chock Full o’Nuts redujo su tarro de café de 455 gramos a 368 gramos y sus competidores lo siguieron.

Escucha la conversación completa en nuestro sitio web, Spotify, y sintoniza DF en Infinita en ‘Lo que Faltaba’ los lunes, miércoles y jueves a las 18:30 de la tarde.