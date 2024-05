DF en Infinita: La semana clave para la ley corta de isapres

En una nueva edición de DF en Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, se refirió a la semana clave para la ley corta de isapres, cuya discusión está a contrarreloj, ya que el plazo para aplicar el fallo de la Corte Suprema vence el próximo 12 de mayo.

Como contexto, José Tomás Santa María explicó que “esta ley busca darle viabilidad al cumplimiento de este fallo y que hoy día se discute en Comisión Mixta”. En concreto, el fallo se refiere a la tabla de factores, herramienta que usan las isapres para fijar los precios de los planes según los factores de riesgo de los afiliados, en el que la Corte Suprema señaló que “no se podía aplicar esta tabla por sexo y edad, y ordenó que todos los contratos de salud se deben basar en una tabla única de factores de la Superintendencia de Salud Pública en diciembre del año 2019”.

A pesar de la importancia de tener una ley para aplicar el fallo, “el Gobierno, lo que ha dicho es que van a implementar el fallo haya ley o no haya ley, pero los escenarios son bien distintos”.

Por otro lado, la sentencia también ordena que las aseguradoras deben devolver a sus afiliados aquel exceso que se les cobró con estas tablas de factores. En cuanto al monto, si bien han habido diversos cálculos, el director del DF se centró en el último, entregado por la Superintendencia de Salud, el cual sobrepasa los 1.500 millones de dólares. Frente a este escenario, lo que se está discutiendo actualmente en la Comisión Mixta es que las isapres tendrán diez años para pagarlo; que no pueden repartir utilidades hasta que no hayan pagado; que podrán aplicar un reajuste único para darle estabilidad financiera, pero que no puede superar el 10%; y que termina con el pago de excedentes.

Por último, el director del DF MAS señaló que las últimas indicaciones ingresadas por el Ejecutivo a la ley corta causaron diversas reacciones entre los legisladores, en particular, respecto de la propuesta de que los afiliados puedan negociar con sus isapres sobre el pago de la deuda. De esta manera, los integrantes de la Comisión deberán tomar una decisión para lograr despachar la ley antes del 12 de mayo.