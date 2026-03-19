Con Permiso | Diputado Gustavo Gatica: “Espero que Claudio Crespo entienda el daño que hizo”

Durante el Estallido Social perdió la vista tras recibir el disparo de una escopeta antidisturbios, pero Gustavo Gatica es mucho más que un símbolo de los damnificados en manifestaciones.

Psicólogo, hincha de Colo Colo, activista, fanático de los vinilos y los perfumes, además de flamante diputado independiente (con cupo del PC), Gatica llegó a ‘Con Permiso’ para conversar con Rodrigo Bravo acerca de su historia, el veredicto que absolvió al exoficial Claudio Crespo, autor del disparo que lo dejó ciego, del incidente, los primeros días del gobierno de José Antonio Kast y por qué quiere construirse más allá de los eventos de 2019.

Te dejamos con nuestro podcast de conversación política.