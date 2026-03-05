Con Permiso | Andrea Balladares (RN): “Lo del gobierno no es inexperiencia, es desidia”

Socióloga y participante en política desde los 18 años. Entre sus jefes cuenta a Cecilia Morel, Rodrigo Hinzpeter, Alberto Espina y Andrés Chadwick. Se metió a militar a Renovación Nacional inspirada por la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. Hoy es secretaria general del partido y encabeza una lista de consenso para ser la próxima presidenta de la tienda, además de ser senadora electa.

En el regreso de ‘Con Permiso’ En Infinita, Rodrigo Bravo conversa con Andrea Balladares sobre su historia, la pugna Boric-Kast, y hasta AC/DC.

