Con Permiso | Constanza Martínez, presidenta del FA: “Tenemos que reflexionar, pero sin derrotismos”

Abogada, fanática de Friends y Breaking Bad, sabe lenguaje de señas gracias al legado de su abuelo sordo, cree que es enojona pese a que aquí demuestra lo contrario, presidenta del Frente Amplio.

Terminando el gobierno del presidente Gabriel Boric, Constanza Martínez pasó por ‘Con Permiso En Infinita’ para reflexionar sobre el triunfo de José Antonio Kast, el caso Convenios, por qué el feminismo es más necesario que nunca en medio del caso Monsalve y sobre la necesidad de hacer reflexiones sin caer en el derrotismo.

Únete a la conversación con Rodrigo Bravo en ‘Con Permiso En Infinita’, un podcast político distinto.