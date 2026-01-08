Con Permiso | Pamela Jiles, diputada PDG: “Cultivo más enemigos que amigos, es más interesante”

Periodista, polémica, fan del animé, va por su tercer período como diputada como primera mayoría nacional, esta vez como parte de la bancada del PDG.

En el primer ‘Con Permiso En Infinita’ de 2026 recibimos a Pamela Jiles, la deslenguada parlamentaria que no se reservó opiniones frente a Rodrigo Bravo sobre la farándula, José Antonio Kast, Franco Pairisi, el presidente Boric, el Senado y mucho más.

