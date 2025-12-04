Con Permiso | Rodolfo Carter, senador electo: “Todo indica que Maduro tiene los días contados”

Es fan de Batman. Odia las zungas. Saltó a la fama política como alcalde de La Florida y uno de los militantes más atípicos de la UDI, con ideas propias que muchas veces se desmarcaban de su partido. Dejó al gremialismo y hoy es senador electo por La Araucanía en cupo de Republicanos.

Rodolfo Carter es una de las figuras más comentadas del escenario político chileno. En esta conversación con Rodrigo Bravo en ‘Con Permiso En Infinita’ recordó sus orígenes, su evolución y opinó sobre contingencia, migración, elecciones y más.

‘Con Permiso En Infinita’, un podcast de conversación política.