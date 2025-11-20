Con Permiso | Javier Olivares, diputado electo PDG: “Voy a votar Kast, es un voto Anti-Jara”
Figura de radio y televisión que ha pasado desde por Radio Carolina hasta Univisión en Estados Unidos, Javier Olivares acaba de ser electo como diputado por el Partido De La Gente.
En conversación con Rodrigo Bravo en ‘Con Permiso En Infinita’, el periodista explicó por qué cree que su vida ha sido permanentemente ‘caricaturizada’, adelantó cuáles serán sus prioridades en la Cámara y explicó por qué cree que dentro del PDG no se plegarán a la candidatura presidencial de Jeannette Jara.
‘Con Permiso En Infinita’, un podcast de conversación política distendida.