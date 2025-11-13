Con Permiso | Constanza Hube (UDI): “Una presidenciable comunista habla mal de nuestro sistema”
Abogada, militante de la UDI, fue asesora parlamentaria, convencional constituyente, y ahora busca un cupo como diputada por el distrito 11.
Constanza Hube se declara como orgullosamente conservadora, asegurando que “los cambios bruscos no le hacen bien al país”, dice sentirse cómoda en la UDI pero no en Chile Vamos, y acusa que el hecho de que el oficialismo tenga a una militante comunista como candidata presidencial “habla mal del funcionamiento de nuestro sistema”.
Escucha la conversación que sostuvo con Rodrigo Bravo este jueves a las 7pm en nuestro podcast ‘Con Permiso En Infinita’, disponible en Youtube, Infinita.cl y Spotify.