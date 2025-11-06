Con Permiso | Pancho Orrego: “Soy 100% más cercano a Republicanos que al centro político”

Padre, hincha del Wanderers, abogado, panelista de Sin Filtro, candidato a la gobernación metropolitana y ahora busca un cupo como diputado por el distrito 10. Pancho Orrego se ha convertido en una de las figuras más mediáticas de la derecha, y en ‘Con Permiso En Infinita’ se mostró orgulloso de ser parte del sector más ‘duro’ de ese bloque político.

Reconoce ser más cercano en ideas a Republicanos que al centro, pero milita en RN por su historia política. Admite que la derecha puede ser ‘aburrida’, y por eso defiende su estilo de guayabera. Asegura que el presidente Boric es ‘marxista leninista’ y que ‘escondió’ su naturaleza en La Moneda. Opina de todos los candidatos a la presidencia sin rodeos.

