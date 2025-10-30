Con Permiso | Constanza Schönhaut (FA): “Solo al Frente Amplio se le pide reconocer sus errores”

Fue garzona, limpió alfombras, incluso se desempeñó como asistente dental antes de titularse como abogada. En política fue impulsora en la formación del Frente Amplio, de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez y de la exitosa campaña parlamentaria del bloque en 2017. También fue miembro de la Convención Constitucional, candidata a alcaldesa por Las Condes y hoy busca un cupo parlamentario por el distrito 11 (Las Condes, La Reina, Peñalolén, Vitacura, Lo Barnechea).

Constanza Schönhaut es la invitada de este jueves en ‘Con Permiso En Infinita’, en donde de junto a nuestro Rodrigo Bravo habló desde su amor por ‘Grey’s Anatomy’ (que ha visto 7 veces) hasta su rol en la conformación del Frente Amplio, lo difícil que fue el proceso constituyente, lo que calificó como múltiples mentiras de la derecha y el orgullo y convicción de pertenecer a su movimiento político.

