Con Permiso | “Absolutamente”: Irací Hassler asegura que tuvo mejor gestión como alcaldesa que Mario Desbordes

En una nueva edición de Con Permiso en Radio Infinita —el podcast que busca mostrar el lado más humano de las figuras políticas de la nueva generación—, Rodrigo Bravo conversó con la exalcaldesa de Santiago y candidata a diputada, Irací Hassler, sobre su vida fuera de la política, sus gustos personales y su mirada sobre la actualidad.

Hassler reveló su afición por el anime, destacando Hunter x Hunter como uno de sus favoritos, y contó que, aunque todavía no se anima a bailar K-pop, no lo descarta. También confesó que uno de sus pasatiempos es escuchar música, especialmente a Charly García, a quien considera un referente artístico.

En cuanto a la contingencia política, la exalcaldesa criticó la gestión del actual edil Mario Desbordes, señalando que “cuando se ve apretado, sale a hablar de mí en lugar de enfocarse en la comuna”. Además, aseguró que su administración fue “mejor que la actual”.

Finalmente, se refirió al caso del ministro de Energía y el “error de cálculo” en las cuentas de la luz, afirmando que “ha habido mucha negligencia y que la responsabilidad política debe asumirse”.