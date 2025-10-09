Con Permiso | Diego Schalper abre posibilidad a ser ministro en eventual gobierno de José Antonio Kast

En una nueva edición de Con Permiso en Radio Infinita —el podcast que busca conocer el lado más humano de las figuras políticas de la nueva generación—, Rodrigo Bravo conversó con el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, sobre sus gustos musicales, su pasión por el fútbol, su mirada política y sus proyecciones a futuro.

Schalper confesó que la música es parte fundamental de su rutina diaria y que suele elegir canciones según su estado de ánimo o actividad. Contó que ha redescubierto temas de Andrés de León y que sigue escuchando a Luis Miguel, con quien incluso se comparó en tono de humor hace algunos años.

Respecto a su futuro político, el parlamentario confirmó que competirá por un cupo en el distrito 11 y no descartó asumir un eventual rol ministerial en un gobierno de José Antonio Kast, siempre que —según dijo— “sea lo mejor para contribuir al país”.