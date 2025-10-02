Con Permiso | Diputada Gael Yeomans (FA): “Kast defiende la libertad solo de los con más recursos”

Sanmiguelina, diputada por el distrito 13, militante del Frente Amplio, fanática de Harry Potter y convertida hacia el deporte, Gael Yeomans llegó al Congreso con tan solo 27 años. Hoy, la parlamentaria busca la reelección y es además vocera de la campaña de Jeannette Jara, la candidata presidencial de la izquierda.

En este nuevo ‘Con Permiso En Infinita’, Yeomans habló con Rodrigo Bravo sobre sus prioridades en la política, su distrito, los errores que cometió su propio sector (y la política en general) durante el Estallido Social y el proceso constituyente, el peligro que cree que representa José Antonio Kast y la ultraderecha, el por qué el comunismo chileno es democrático, la situación en Gaza y cómo el deporte puede ser una forma de combatir el narcotráfico.

Una extensa conversación sobre lo humano y lo divino que te dejamos en este nuevo ‘Con Permiso En Infinita’, un podcast de política distendido pero sin rehuir de las preguntas difíciles.