Mara Sedini, comunicadora política: “El feminismo está tomado por movimientos de izquierda”

Estudió ingeniería comercial. Luego danza, canto y teatro. Participó de múltiples obras musicales, y ha editado dos álbumes de estudio. Tiene título de periodista y un magíster en comunicación política, a lo que se dedica hace tiempo, y hoy, además de ser panelista del exitoso programa ‘Sin Filtros’, Mara Sedini forma parte del equipo de campaña de José Antonio Kast, el candidato presidencial de Republicanos.

¿Cómo llegó a eso? En ‘Con Permiso En Infinita’, Mara le contó a Rodrigo Bravo sobre su curiosa trayectoria, reflexionó sobre el feminismo moderno y el aborto, explicó por qué apoya a Kast y no otros candidatos de derecha, explicó su trabajo con infancias como familia de acogida y criticó duramente al gobierno del presidente Boric y a la carta presidencial de la izquierda, Jeannette Jara.

Así fue el tercer episodio de ‘Con Permiso En Infinita’, un podcast de política en donde la conversación es distendida pese a las preguntas difíciles.