Con Permiso En Infinita: Estrenamos un podcast de política diferente

Este jueves 4 de septiembre a las 19 horas, Radio Infinita estrena #ConPermisoEnInfinita, un podcast de política distinto, en donde las conversaciones distendidas no escapan de las preguntas difíciles. Semana a semana, Rodrigo Bravo (@rob.periodista) discute de lo humano, lo divino y, por supuesto, la contingencia, con algunos de los protagonistas jóvenes de la política chilena, una oportunidad de conocer de forma más profunda a aquellas figuras que, para bien o para mal, nos seguirán acompañando en la discusión pública durante los años venideros.

Aquí los debates son sin corbata y a micrófono abierto, revelando entretelones del día a día de la política y profundizando en quiénes son realmente los líderes del presente y el futuro. Para el primer capítulo, conversamos con un político de esa generación que seguro estará presente varios años más en la vida de los chilenos. 44 años, ha sido diputado, ministro y ahora alcalde. Ha conocido cercanamente a varios de quienes compiten hoy por La Moneda y también a quienes la ocupan actualmente. Jaime Bellolio (@jaimebellolio), alcalde de Providencia, nos reveló su historia con José Antonio Kast, el expresidente Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, el presidente Gabriel Boric y mucho más. Incluso se atrevió a adelantarnos si alguna vez le gustaría ejercer el cargo máximo de nuestro país.

Con Permiso en Infinita, un podcast de Radio Infinita con estreno los jueves a las 19 horas. Te esperamos en el Youtube Radio Infinita, en Con Permiso en Infinita en Spotify y en Infinita.cl