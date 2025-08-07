DF en Infinita: SEC y Coordinador Eléctrico se enfrentan por culpas del apagón de febrero

Un informe académico sobre el apagón del 25 de febrero en Chile concluyó que el colapso total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) pudo haberse evitado si se hubieran cumplido diversas condiciones técnicas. El estudio, encargado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), apunta a fallas tanto del CEN como de empresas eléctricas y generadoras.

Se detectaron múltiples incumplimientos normativos, desconexiones indebidas de generación, falta de entrega oportuna de información, deficiente fiscalización, y un retraso de más de cinco años en la implementación de un sistema automatizado clave para dividir el SEN ante emergencias. También se criticó la falta de anticipación del impacto que tendría la generación distribuida (PMGD) en el sistema y se llamó a reforzar la normativa, la coordinación y la fiscalización para evitar eventos similares.