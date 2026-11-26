En Segundo Piso, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores y académica de la Escuela de Gobierno UC, Gloria de la Fuente, y el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano, analizaron los hitos legislativos alcanzados por el Ejecutivo, el futuro de la meta de los 100 días, las elecciones internas en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y la crisis del Partido Socialista (PS).