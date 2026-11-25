En Segundo Piso, la exjefa de comunicaciones de Sebastián Piñera, Carla Munizaga, y el exjefe de gabinete de Gabriel Boric, Carlos Durán, analizaron los ejes de la contingencia política y legislativa. Se refirieron al caso firmas en el Senado, la reposición presupuestaria del INDH, la discusión sobre las asignaciones a los expresidentes de la República, y la recta final de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.