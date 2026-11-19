En Segundo Piso, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente y el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano, analizaron la controversia en el Senado por el retiro con presuntas firmas falsificadas de los permisos de viaje de senadores en gira con el Presidente, la crisis de gestión en el Ministerio de Ciencia y la cumbre trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin.