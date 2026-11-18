En Segundo Piso, la exjefa de comunicaciones de Sebastián Piñera, Carla Munizaga, y el exjefe de gabinete de Gabriel Boric, Carlos Durán, analizaron los flancos comunicacionales y de diseño político del Gobierno tras las declaraciones del subsecretario vocero Gonzalo Arenas. También se refirieron a las tensiones en el Ministerio de Ciencia y al contraste discursivo del presidente José Antonio Kast durante su gira por Asia.