“Lo que falló fue la supervisión”: Juan Manuel Astorga analiza crisis bancaria y política en Paraguay

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó la crisis política e institucional que vive Paraguay, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad una acusación constitucional contra el presidente Santiago Peña por presunto mal desempeño de sus funciones, vinculándolo con la crisis del banco Ueno, que fue intervenido por el Banco Central debido a graves problemas de solvencia y que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.