El rumbo de la oposición y el silencio de La Moneda: Monckeberg y Lagos Weber en Segundo Piso

En Segundo Piso, el exministro y militante del PPD, Ricardo Lagos Weber, y el exministro y militante de RN, Cristián Monckeberg, profundizaron en el rumbo de la oposición tras la reunión de bancada en la que participaron los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric. Asimismo, se refirieron a la neutralidad del Gobierno del presidente José Antonio Kast respecto a la conmemoración de fechas sensibles para el país, como el aniversario del estallido social, el próximo 18 de octubre.