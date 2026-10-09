Segundo Piso | “El indulto no debería existir”: El debate de Lagos Weber y Monckeberg

En Segundo Piso, los exministros Ricardo Lagos Weber y Cristián Monckeberg abordaron la discusión pública por los indultos y se refirieron al exlautarista Juan Aliste Vega, cuyo caso ha generado profundas divisiones en el oficialismo. Asimismo, abordaron la irrupción de Michelle Bachelet y Evelyn Matthei en la agenda política y la nueva polémica protagonizada por el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.